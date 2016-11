Plötzliches Ende: ARD sendete "Quizduell" nicht zu Ende

Die Sendezeit war zu Ende, das "Quizduell" mit Jörg Pilawa aber noch nicht nicht. Obwohl die Stichfrage noch nicht gelaufen war, beendete die ARD am Donnerstag die Ausstrahlung der Quizsendung.



Um 18.50 Uhr war zwar Schluss, die Sendung aber längst nicht zu Ende: Jörg Pilawa verabschiedete sich am Donnerstag zwar zu gewohnter Zeit von seinem "Quizduell"-Publikum im Ersten. Die Show lief jedoch unter Ausschluss der TV-Zuschauer noch weiter, weil es zu einer Stichfrage kam, die den Zeitrahmen sprengte, wie der Branchendienst "Meedia" berichtete. Auf Facebook entschuldigte sich die "Quizduell"-Redaktion.