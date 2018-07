Plus 30 Prozent: Diveo-Angebot bei M7 im Aufschwung

OTT-Angebote erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Die M7 Group hat zu ihren Angeboten neue Zahlen veröffentlicht.



Der Over-the-top content (OTT) ist bei der M7 Group, zu der auch der deutsche Anbieter Diveo zählt, ein Erfolgsmodell. Kürzlich veröffentlichte, neue Zahlen zeigen: Seit Dezember 2017 hat sich die Anzahl der TV-App Nutzer unter den M7 Abonnenten um satte 30 Prozent, auf fast 300.000, erhöht. Der Trend zum zeitversetzten Fernsehen und die wachsende Bereitschaft der Kunden kostenpflichtige Online-Angebote zu nutzen spielen dabei zentrale Rolle.



Diese positive Entwicklung regt auch zum Kauf internetfähiger Fernsehgeräte an. Laut gfu-Studie schaffen sich 39,4 Prozent der Befragten aus diesem Grund einen neuen Fernsehr an. In Deutschland wurden 2017 insgesamt 4,9 Millionen Smart-TV-Geräte verkauft.