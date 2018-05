"Plusminus": ARD schleust Bombenattrappe in Güterzug

Für die ARD-Sendung "Plusminus" hat das WDR-Team Sicherheitsmängel im Schienengüterverkehr aufgedeckt. Ein Reporter platzierte ungehindert eine Bombenattrappe in dem Gefährt auf den Schienen.



Das Erste zeigt seinen Zuschauern heute um 21.45 Uhr eine neue Episode "Plusminus". Für die aktuelle Sendung hat sich ein Reporter Zutritt zu einem unverschlossenen Güterzug verschaffen. Die Sendung zeigt, wie es dem WDR-Team gelang, dort eine Bombenattrappe zu hinterlegen.