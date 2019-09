"Pluto TV" nimmt zwei "Comedy Central"-Channels ins Programm

Nachdem bereits Inhalte von MTV und Nickelodeon verfügbar gemacht wurden, erweitert die kostenlose Streaming-Plattform ihr Angebot nun um "Comedy Central - Made in Germany" und "Comedy Central Pluto TV".



Mit internationalen Highlights des "Comedy Central"-Programms auf "Comedy Central Pluto TV" und dem eigenst konzipierten Kanal "Mady in Germany" ergänzt der werbefinanzierte Streaming-Service "Pluto TV" sein Programm mit einer großen Portion humoristischer Inhalte.

Deutschsprachige Stand-Up Inhalte von "NightWash" sind insofern genau so vertreten wie die internationale Erfolgs-Cartoonserie "Drawn Together".

Die beiden Kanäle sind für Nutzer in Deutschland, Österreich und der Schweiz abrufbar.



"Pluto TV" kann derweil über Amazon Fire TV, Apple TV und Sky Ticket bezogen werden und steht auch als Download im iOS-App Store zur Verfügung.