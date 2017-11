Podcast-Offensive: Audible startet mit 22 deutschen "Originals"

Der Podcast-Markt in Deutschland diversifiziert sich. Streaming-Anbieter bieten nun exklusive Inhalte nur für die eigenen Kunden an. Einer von ihnen ist Audible.



Das gesprochene Wort ist wieder im Trend. Zumindest bei Medienmarken, die in Podcasts eine neue Möglichkeit suchen, ihre Inhalte unter die Leute zu bringen. So haben die Online-Auftritte von "Spiegel", "Zeit" oder "Rheinische Post" in den vergangenen Monaten alle ein paar neue Audio-Podcasts gestartet - frei im Internet verfügbar, finanziert durch Werbung.