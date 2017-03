Podolski-Abschied gegen England live in der ARD

Ein letztes Mal wird Lukas Podolski am Mittwoch für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auflaufen. Der Klassiker gegen England in Dortmund bietet dabei einen würdigen Rahmen, das Spiel wird live im Ersten übertragen.



Gemeinsam mit Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm ist Lukas Podolski eines der Gesichter des "Sommermärchens" bei der WM 2006 und für die Aufbruchstimmung rund um die Fußball-Nationalmannschaft nach mehreren grauen Jahren. Am Mittwoch wird der Angreifer mit seinem 130. Länderspiel, das live in der ARD zu sehen ist, Abschied nehmen und damit dem Beispiel seiner ehemaligen Mitspieler folgen.