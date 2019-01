Pointen & volle Postsäcke - der DDR-"Wunschbriefkasten"

YouTube gab es noch nicht - aber den "Wunschbriefkasten". Wer im DDR-Fernsehen einen bestimmten Künstler noch einmal sehen wollte, setzte sich am Sonntagnachmittag vor das TV-Gerät. Aber natürlich wurde nicht jeder Wunsch erfüllt.



Die Post mit Wünschen kam säckeweise. Die beliebten Moderatoren der Sendung hatten bei der Auswahl aber kein Mitspracherecht. Selbst ihre Moderationstexte wurden ihnen vorgegeben. Dennoch war der "Wunschbriefkasten" beliebt - bei den moderierenden TV-Paaren ebenso wie bei den Zuschauern.