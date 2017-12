Pokal und Bundesliga: Live-Volleyball der Frauen auf Sport1

Am zweiten Weihnachtsfeiertag treten die Volleyballerinnen in der Bundesliga gegen einander an. Die Begegnung zwischen dem SSC Palmberg Schwerin und Allianz MTV Stuttgart zeigt Sport1 live. Zuvor stellt sich noch die Frage: Wer schafft den Sprung ins DVV-Pokalfinale?



Volleyball live im Free-TV: Der Dresdner SC trifft bei Sport1 auf SSC Palmberg Schwerin im Halbfinale des DVV-Pokal am Mittwoch, dem 20. Dezember. Sport1 zeigt das Halbfinale zwischen dem Dresdner SC und SSC Palmberg Schwerin am heutigen Mittwoch ab 17.55 Uhr.



In diesem Match geht es um den Einzug ins Endspiel, das am 4. März 2018 in der Mannheimer SAP Arena steigt. Der DSC warf im Viertelfinale den SC Potsdam mit 3:1 aus dem Rennen, während Schwerin sich mit 3:0 klar gegen den Ligakonkurrenten Rote Raben Vilsbiburg durchsetzte.