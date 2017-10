Pokalkracher RB Leipzig - FC Bayern München live im Free-TV

Im Topspiel der zweiten Runde des DFB-Pokals stehen sich RB Leipzig und der FC Bayern München gegenüber. Die Partie wird sowohl im Pay- als auch im Free-TV übertragen.



Ab 20.45 Uhr übertragen ARD und Sky Sport 4 am kommenden Mittwoch live das Spitzenspiel dieser Runde des DFB-Pokals. Weiterhin wird es einen Livestream auf SkyGo und den Liveticker auf Eurosport.de geben.