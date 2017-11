"Pokémon Go"-Entwickler arbeitet an Harry-Potter-Spiel

Die Entwickler von "Pokémon Go" versuchen sich als nächstes an einem Spiel aus der Welt von Harry Potter.



In "Harry Potter: Wizards Unite" werde man magische Tierwesen aus den Büchern über den Zaubererlehrling auf dem Smartphone-Bildschirm eingebettet in reale Umgebung entdecken können, kündigte die Entwicklerfirma Niantic am Mittwoch an. Ähnlich funktioniert auch "Pokémon Go", bei dem man kleine animierte Monster einfangen muss.

Meldungen zu diesem Thema

StarGames: Vegas-Vergnügen direkt im Browser

Technische Probleme: Geburtstagsfeier für Pokémon Go floppt

Russland: Lange Haft für "Pokémon Go"-Spieler gefordert



"Pokémon Go" war beim Start im Sommer 2016 zu einem weltweiten Phänomen geworden. Inzwischen ließ der Hype merklich nach, auch wenn es einen harten Kern eingefleischter Spieler gibt. Das Spiel ist einer der Vorreiter bei der sogenannten erweiterten Realität (Augmented Reality), bei der virtuelle Objekte in reale Umgebungen eingeblendet werden.



Das Harry-Potter-Spiel wird in Kooperation mit der Spielefirma Warner Bros. Interactive Entertainment entwickelt, erklärte Niantic-Chef John Hanke. Ein Start-Termin wurde zunächst nicht genannt. Im kommenden Jahr kommt auch der zweite Teil von Geschichten über fantastische Tierwesen aus dem Universum der Buchautorin J.K. Rowling in die Kinos.