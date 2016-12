Pokémon Go: Mehr als 8,7 Milliarden Kilometer zurückgelegt

Im Sommer hat Pokémon Go einen wahren Hype entfacht. Das zeigt sich auch an der Strecke, die dank der App zurückgelegt wurde: Mehr als 8,7 Milliarden Kilometer, das entspricht mehr als 200.000 Reisen um die Welt.



Schon im September dieses Jahres gaben Niantic und die Pokemon Company bekannt, dass seit dem Start der App Pokémon Go die User mehr als 4,6 Milliarden Kilometer gelaufen sind. Seitdem hat sich die Zahl nochmal um einiges gesteigert. Wie auf dem offiziellen Blog veröffentlicht wurde, legten die Pokémon-Trainer über 8,7 Milliarden Kilometer zurück.