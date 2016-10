"Pokemon Go": Weiterer Todesfall in Japan

In Japan hat es nun einen weiteren durch "Pokemon Go" verursachten Todesfall gegeben. Wegen des Smartphone-Games kam nun ein neunjähriger Junge ums Leben.



Der große Hype um "Pokemon Go" ist inzwischen schon wieder auf dem absteigenden Ast, die Gefahr, die von der Jagd auf die Taschenmonster ausgeht, noch längst nicht. In Japan hat es nun einen weiteren durch das Smart Device verursachten Todesfall gegeben.