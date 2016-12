"Pokémon Go" ab sofort auch für Apple Watch erhältlich

Niantic und The Pokémon Company haben bekannt gegeben, dass die erfolgreiche App "Pokémon Go" ab sofort für die Apple Watch verfügbar ist.



Die "Pokémon Go"-App ist ab sofort auch für die Apple Watch verfügbar. Das teilten die Unternehmen Niantic und The Pokémon Company auf dem offiziellen Blog mit. "Pokémon Go" für die Apple Watch kann über den Apple-Watch-App-Store heruntergeladen werden. Auf dem Blog werden auch die Funktionen der App auf der Apple Watch vorgestellt.