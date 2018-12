Poker-Übertragungen im Fernsehen und Internet

Poker-Fans weltweit wollen nicht nur vor Ort ihrem Lieblingshobby nachgehen, sondern auch in ihrer Freizeit spannende Spiele verfolgen. Das muss nicht immer zwangsweise live sein, auch Wiederholungen und generelle Poker-Sendungen (z.B. auch Reportagen) erfreuen die Poker-Fans.



Wer sich selbst ebenfalls zu den Poker-Liebhabern zählt, findet im nachfolgenden Artikel zahlreiche Möglichkeiten, Poker-Übertragungen und Inhalte im Fernsehen und im Internet ansehen zu können.



Am häufigsten werden Poker-Spiele auf dem Sender SPORT1 übertragen. Teilweise werden die Übertragungen am Montag (16 oder 17 Uhr), Dienstag (13 Uhr) und auch Samstag (11 Uhr) ausgestrahlt. Die Tage und Zeiten können sich allerdings ändern, sodass Interessenten in jedem Fall das aktuelle Programm verfolgen sollten. Bei der einstündigen Sendung “Caribbean Adventure” handelt es sich um eine Turnierserie, die jährlich auf den Bahamas ausgetragen wird und die Topstars der Szene an die Pokertische lockt.



Die Quoten der Fernseh-Übertragungen lassen sich bei Pokerspielen natürlich nicht mit Klassikern, wie Fußball oder der Tour de France, vergleichen. Dennoch sehen sich im Durchschnitt



Im November 2018 fand außerdem die PokerStars Championship Cash Challenge statt. Highlights der Challenge zeigte der Sender SPORT1 im Fernsehen und Stream. Mit dabei war unter anderem der Gaststar Kevin Hart (bekannt u.a. aus Jumanji). Mit am Tisch saßen außerdem auch KidPoker (Daniel Negreanu), Liv Boeree, Charlie Carrel, Faraz Jaka und Mila Munroe. Wer die besondere Mischung (Amateure gegen Profis) selbst einmal verfolgen möchte, kann sich hier schon einmal die erste Episode bei YouTube ansehen . Auf SPORT 1 lassen sich verschiedene Meldungen nachlesen und via Stream verfolgen, die bereits gelaufen sind.