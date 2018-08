Poker ist im deutschen Fernsehen weiterhin angesagt

Der Casino-Klassiker Poker erfährt im deutschen TV nach wie vor wachsende Begeisterung. Wer zur Primetime durch die nationalen und internationalen Sportkanäle zappt, der hat längst festgestellt, dass nicht mehr nur der grüne Rasen regiert, sondern immer öfter auch das grüne Speed Cloth Tuch der Pokertische.



Sowohl auf Sport1 und den Kanälen von Eurosport als auch im Rahmen von Events auf ProSieben sind die Stars der Szene zu sehen, wie sie in unvergleichlicher Manier Hand um Hand ausspielen, ihre Gegner gekonnt ausstechen und dabei ganz nebenbei mit ungerührter Miene um hohe Preisgelder spielen.



Auch wenn TV-Übertragungen der World Series of Poker oder anderer namhafter Poker-Veranstaltungen nicht mit den Millionen-Quoten von Formel 1, den Olympischen Spielen, der Tour de France oder gar "König Fußball" mithalten können, ist das Kartenspiel mittlerweile mehr als ein Nischensport. Die durchschnittliche Poker-Übertragung hat immerhin 200.000 Zuseher - Tendenz steigend. Eine



Die Frage danach, was die Zuseher dazu bringt, anderen Menschen im Fernsehen beim Kartenspielen zuzusehen, liegt vor allem in der Zugänglichkeit des Spiels. So jedenfalls die Auffassung des Sportreporters Michael Körner, der für den Sender Sport1 bereits zahlreiche Pokerturniere kommentiert hat. Demnach seinen viele Begriffe wie etwa die "Straße" oder das "Full-House" Jung und Alt bereits durch Familienspiele wie Kniffel ein Begriff.



Das verringert die Einstiegshürden mindestens ebenso stark wie die Tatsache, dass es zum Loslegen lediglich ein Kartendeck braucht, so Körner weiter. Nicht ganz unschuldig am Erfolg von Poker im Fernsehen ist zweifelsfrei die Inszenierung, denn noch immer wird das leicht verruchte Image zwischen Western und Glamour-Poker á la Casino Royal gepflegt. Immerhin treten Stars der Szene gerne geheimnisvoll auf und verbergen ihre wahre Identität hinter Decknamen wie "Quiet Riot", "phibort" oder "Lady Horror".