"Poldark": 3. Staffel ab Februar im Sony Channel

Die britische Drama-Serie geht in die dritte Runde. Der Sony Channel hat sich die exklusiven Rechte gesichert und bringt sie damit an Kunden von Vodafone und UnityMedia.



Die "Drama-Sensation" aus England kehrt zurück: "Poldark" hat eine dritte Staffel spendiert bekommen und startet nächstes Jahr auch in Deutschland. Dafür schneidet sich der Sony Channel ein exklusives Stück vom Kuchen ab und beglückt damit die Angebote von Vodafone und UnityMedia. Ab dem 20. Februar wird die dritte Staffel immer dienstags ab 21.55 Uhr in Doppelfolgen ausgestrahlt. Dabei bleibt die Wahl zwischen der deutschen Synchronisation und dem englischen Original.