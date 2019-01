Polen nehmen Huawei-Manager fest

Ein Manager des chinesischen Technologie-Konzerns Huawei wurde in Polen wegen Spionageverdachts festgenommen.



Ein Manager der chinesischen Technologie-Konzerns Huawei ist Medienberichten zufolge in Polen wegen Spionageverdachts festgenommen worden. Ihm werde vorgeworfen, mit chinesischen Geheimdiensten zusammengearbeitet zu haben, berichtete am Freitag der Sender TVP Info.