Polens Hetze gegen ARD-Reporterin Annette Dittert

Im Dezember zeigte Arte eine Reportage über die aktuelle Situation in Polen. Dabei hat die ARD-Korrespondentin Annette Dittert die EU-Abgeordnete Róża Thun auf ihren Reisen durch den Wahlkreis Klein Polen begleitet.



Seit der Ausstrahlung der Dokumentation "Polen vor der Zerreißprobe - Eine Frau kämpft um ihr Land" hetzen rechte Polen gegen Dittert und die polnische Oppositionelle. Der polnische Vizepräsident des EU-Parlaments Ryszard Czarnecki zog Nazivergleiche, verglich Dittert mit der Nazi-Regisseurin Leni Riefenstahl und stellte Thun mit Nazi-Kollaborateuren auf eine Stufe.