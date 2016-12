Politik befürchtet Hackerangriff zur Bundestagswahl

Nachdem russische Hacker schon im US-Präsidentschaftswahlkampf aktiv geworden sind, befürchten deutsche Politiker, dass Hackerangriffe die Bundestagswahl 2017 gezielt beeinflussen werden.



In der Politik wächst die Sorge vor einer gezielten Beeinflussung der Bundestagswahl im kommenden Jahr von außen, etwa durch russische Geheimdienste. "Die Sorge ist berechtigt", sagte der FDP-Vorsitzende Christian Lindner am Montag im Deutschlandfunk mit Blick auf die Aktivitäten russischer Hacker. "Das hört man aus den USA, wir sehen es in Europa." Der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montag): "Die Gefahr der Einflussnahme durch gezielte Infiltration von außen mit dem Ziel der Manipulation von Fakten oder Meinungen besteht generell, auch für die Bundestagswahl 2017."