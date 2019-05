Politik für Nachrichtenkanal von ARD/ZDF - Private laufen Sturm

Die Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder und Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz will ARD und ZDF mehr Rechte einräumen. So soll ein öffentlich-rechtlicher Nachrichtenkanal ermöglicht werden. Das passt den Privaten allerdings gar nicht.



Mehr Rechte für öffentlich-rechtliche Sendeanstalten. Das fordern die Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder und die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer. Die Medienhäuser sollen über ihre Programmangebote selbst flexibel entscheiden können und so einen öffentlich-rechtlichen Nachrichtenkanal möglich machen.