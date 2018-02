"Politricks": Neuer Radioeins-Podcast mit Peter Fox

Lieblingssongs im Radio spielen - das kann jeder! Pierre Baigorry - besser bekannt als Peter Fox - wagt es lieber relevante Themen im Rahmen eines neuen Talk-Podcasts bei radioeins vom RBB anzusprechen.



Pierre Baigorry alias Peter Fox moderiert für den RBB ab sofort den Radioeins-Podcast "Politricks", einen politischen Talk über gesellschaftliche Themen, wie Steuerpolitik, Gerechtigkeit, das Verhältnis von Afrika und der EU oder die Chancen und Probleme von Grünem Wachstum.



"Ich bin kein Journalist und ich gestehe, dass ich ungefähr 800 Versuche gebraucht habe, um das Intro für meinen ersten Podcast aufzunehmen. Ich fand es echt schwierig, den richtigen Tonfall zu finden", gesteht der erfolgreiche Musiker.