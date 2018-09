Polizei setzt bundesweit auf soziale Medien

Das NDR-Medienmagazin "Zapp" hat imposante Zahlen zur Präsenz der deutschen Polizei in den sozialen Netzwerken zusammengetragen. Ergebnis: Das Interesse an der Polizeipräsenz ist groß - besonders bei Twitter.



Die Polizei ist inzwischen in zahlreichen sozialen Medien präsent. Bundesweit betreiben Polizeibehörden nach einer Erhebung des Medienmagazins "Zapp" allein 159 Twitter-Accounts, 138 Accounts bei Facebook, 25 bei Instagram und 8 bei YouTube.