"Polizeiruf 110": Rostocker Duo ermittelt "Im Schatten"

Die Mafia in Rostock: Im neusten Fall taucht das "Polizeiruf"-Duo König und Bukow tief in die Kriminalitätsszene der Hansestadt ein und kommt sich dabei auch persönlich ein bisschen näher.

König (Anneke Kim Sarnau) und Bukow (Charly Hübner) haben den Geiselnehmer im Visier. Bild: © NDR/Christine Schroeder

Die 200 000-Einwohner-Stadt Rostock hat einen boomenden Seehafen. Früher war er das Tor der DDR zur Welt, heute ist er Deutschlands beliebtester Kreuzschifffahrtshafen – und einer der zentralen Umschlagplätze für die Drogenmafia. So sieht es zumindest der italienische Enthüllungsjournalist Roberto Saviano. Savianos jahrelange Recherchen, die ihn zu einem Todfeind der Mafia gemacht haben, sind der Aufhänger für den inzwischen 14. "Polizeiruf 110" aus Rostock, den das Erste an diesem Sonntag (20.15 Uhr) zeigt.



Darin wühlt sich das bewährte Duo Katrin König und Alexander Bukow, gespielt von Anneke Kim Sarnau und Charly Hübner, durch die dunklen Abgründe der Rostocker Kriminalitätsszene. "Im Schatten" ist entsprechend der mehrdeutige Titel. Eine Anlehnung an die schattenhafte Parallelwirtschaft, verborgen vor Öffentlichkeit und Justiz, aber mit realen Auswirkungen auf das Leben jedes Einwohners.