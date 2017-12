"Polizeiruf 110" setzt sich vor Inga Lindström und Jauch

Ein "Polizeiruf 110" ist von den Quoten her zwar kein "Tatort", der Brandenburger Fall schlug sich trotz guter Konkurrenz aber stark.



Der Brandenburger "Polizeiruf 110"-Krimi erwies sich am Sonntagabend als unschlagbar. Der Film "Das Beste für mein Kind", in dem die Kommissare Olga Lenski (Maria Simon) und Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) die Hintergründe einer Kindesentführung zwischen Deutschland und Polen klären müssen, interessierte ab 20.15 Uhr 7,68 Millionen Zuschauer im Ersten - der Marktanteil betrug 20,8 Prozent.