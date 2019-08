Polizeiruf 110 zwischen Münchner Neustart & Magdeburger Abschied

Beim kleinen Bruder des "Tatorts", dem "Polizeiruf 110", passiert in den kommenden Monat einiges. In München tritt Verena Altenberger an, in Magdeburg Matthias Matschke ab. Ein Überblick mit allen Teams.



Für manchen ist der "Polizeiruf 110" der bessere "Tatort". Mit der kleineren der beiden ARD-Sonntagskrimireihen geht es am Sonntag (11.8., 20.15 Uhr) nach der Sommerpause wieder los. Bis Jahresende stehen mehrere neue Fälle an, darunter ein mit Spannung erwarteter Neustart in Bayern. Ein Überblick nach Teams: