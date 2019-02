"Polizeiruf" und Pilcher vor Eistänzern und Dschungel-Rückblick

Sarah Lombardi gewinnt "Dancing on Ice", die Dschungelshow-Kandidaten treffen sich zum "Nachspiel" - die meisten Zuschauer aber holen Rosamunde Pilcher und der ARD-Krimi.



Im Schnitt 7,84 Millionen verfolgten am Sonntagabend den Einsatz des Magdeburger Ermittlerteams im "Polizeiruf 110: Zehn Rosen" - ein Marktanteil von 21,4 Prozent. Das ZDF hatte wenige Tage nach dem Tod der britischen Autorin Pilcher sein Programm geändert (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) und zeigte die neue Produktion "Die Braut meines Bruders", für die sich 5,73 Millionen (15,7 Prozent) interessierten.