Polytron: Neue Kopfstelle zur DVB-T2-Umstellung

Mit einer neuen Kopfstelle wartet Polytron rechtzeitig zur DVB-T2-Umstellung auf. Auch zum Empfang vieler Privatsender sind in ihrer HD-Version dann neue Empfangsgeräte nötig.



Am 29. März 2017 wird beim Antennenfernsehen der DVB-T-Standard durch DVB-T2 HD ersetzt. Ab diesem Zeitpunkt benötigen Verbraucher Endgeräte, die auf diesen neuen Standard ausgelegt sind und zudem die unter der Marke Freenet TV vermarkteten Privatsender in HD-Auflösung empfangen können. Polytron stellt hierfür die Kopfstelle PCU 8520 bereit.