Polytron stellt preisgünstigen Modulator "HDM 1 multi" vor

Mit dem Modulator lassen sich HD-Signale für die Einspeisung in TV-Empfangs- und Verteilanlagen umzusetzen. Dabei bleiben die HD-Videosignale ohne Verluste von Inhalt und Qualität erhalten. Der HDMI-Eingang unterstützt alle Video-Auflösungen bis 1080/60p. Zum Zusammenschalten mit externen Signalquellen steht ein Durchschleifeingang zur Verfügung. Der Modulator HDM 1 multi ist flexibel einsetzbar und kann HDMI-Signale von Receivern, Computern, Kameras, DVD-Playern sowie vielen weiteren Geräten verarbeiten.



Mögliche Anwendungen sind beispielsweise in Hotels zur Einspeisung von Veranstaltungs- oder Ausflugstipps, der eigenen Speisekarte oder Imagefilmen. In Sportsbars können mit dem Modulator die Sportübertragungen auf allen TV-Schirmen gezeigt werden. Für Ladengeschäfte eignet sich der Modulator ebenfalls zur Einspeisung eines einheitlichen Programms für alle Bildschirme.



Der HDMI-Modulator arbeitet auf Basis des Standards MPEG-4 AVC/H 264. Das Ausgangssignal im Frequenzbereich zwischen 174 bis 1.218 MHz kann direkt in eine Koax-Verteilung einspeist werden, so dass alle TV-Geräte das Videosignal neben den schon vorhandenen TV-Programmen empfangen können. Die Modulationsfehlerrate (MER) ist mit > 38 dB hervorragend, der Ausgangspegel ist zwischen 59 und 99 dBμV einstellbar.



Der Polytron Modulator HDM 1 multi lässt sich über einen Drück- und Dreh-Schalter schnell und einfach installieren. Durch die kleine Bauform benötigt der Modulator wenig Platz und ist so flexibel einsetzbar, beispielsweise auch als nachträgliche Erweiterung bestehender Anlagen. Er zeichnet sich zudem durch einen geringen Energieverbrauch aus. Die Energieversorgung erfolgt über ein mitgeliefertes Steckernetzteil.