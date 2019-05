Pop-Up-Sender: Sky widmet Monstern eigenen Kanal

Auf dem Programmplatz von Sky Cinema Hits laufen ab Ende des Monats Monster-Filme wie "Godzilla", "Men in Black" und "King Kong".



Von Montag (27. Mai) bis zum 2. Juni wird Sky Cinema Hits zum Pop-Up-Sender Sky Cinema Monster HD. In dieser Zeit versorgt der Pay-TV-Kanal Fans mit den neusten und beliebtesten Monster-Filmen.