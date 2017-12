"Pop around the clock": 3sat zeigt zu Silvester Konzertmarathon

Echte Musikfans kommen in der Nacht zu Neujahr jedes Jahr auf ihre Kosten. 3sat zeigt bei "Pop around the clock" einen Tag lang Konzertmitschnitte. Welche Musikgrößen sind diesmal dabei?



Die Sendereihe der 3sat-Musikredaktion hat bei dem mittlerweile schon Tradition. Seit 2002 gibt es zu Silvester und an anderen Feiertagen regelmäßig 24 Stunden, in denen Konzertmitschnitte gezeigt werden. So ist es auch in diesem Jahr am 31. Dezember und in der Nacht zu Neujahr. Insgesamt 22 Konzertfilme hat der Sender angekündigt.