Porno-Queen der ersten Stunde versext das Dschungelcamp

Noch vor Dolly Buster machte sich eine Frau in der deutschen Erotikfilm-Industrie einen Namen, die auch noch heute mit beeindruckenden Kurven aufwarten kann. Letztere werden auch wieder einem größeren Publikum näher gebracht: Die deutsche Porno-Sensation der 80er wird ins Dschungelcamp einziehen.



Sie war das Playmate des Monats Juni 1979 in der deutschen Ausgabe des Playboy - von da an startete Sibylle Rauch eine rauschende, wendungsreiche und holprige Karriere. Neben Auftritten in der populären Erotik-Komödienreihe "Eis am Stiel" und Schallplattenaufnahmen fand sie recht schnell den Weg ins Pornogeschäft: