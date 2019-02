Porno- und Glücksspiel-Apps gelangen an Apple vorbei aufs iPhone

Apple hatte jüngst Facebook und Google medienwirksam dafür abgestraft, dass sie über einen Umweg Apps auf iPhones von Verbrauchern brachten - die Methode wird jedoch auch in großem Stil von Porno- und Glücksspiel-Apps genutzt.



Dubiose Anbieter nutzten laut einem Medienbericht ebenfalls Firmen-Zertifikate, um ihre Anwendungen an Apple vorbeizuschleusen, schrieb das Technologie-Blog "TechCrunch". Der Konzern betonte in einer Reaktion bei auf dem Portal, das sei grundsätzlich ein Verstoß, der geahndet werde. Allerdings wirft der Bericht die Frage auf, inwieweit Apple die Einhaltung dieser Regeln überhaupt kontrollieren kann.