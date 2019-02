Positive Bilanz für Panasonic dank OLED TV und Co

Das neue Flaggschiff von Panasonic, der 4K OLED GZW2004, und die kompakten Systemkameras bescheren eine positive Bilanz im Deutschlandgeschäft.



Zur Panasonic Convention 2019 in Frankfurt am Main zog die Unternehmensführung um Kai Hillebrandt, Managing Director DACH und NL, Bilanz für das zurückliegende Geschäftsjahr und gibt einen Ausblick auf 2019.



Grund zum Optimismus bietet demnach der TV-Markt, der mit einem Anstieg bei Abverkäufen in Stück und Wert im Jahresendspurt 2018 nochmals deutlich zulegte. Das TV-Geschäft von Panasonic entwickelte sich dabei über das ganze Jahr hinweg gegen den insgesamt leicht rückläufigen Markt. Seinen Marktanteil konnte das Unternehmen ausbauen und liegt derzeit wertmäßig bei 13 Prozent. Dabei zeigte sich insbesondere der Vormarsch der OLED Technologie ungebrochen.