Positive Bilanz nach einem Jahr "Austria Videoplattform"

Vor ziemlich genau einem Jahr ging in Österreich die "Austria Videoplattform" zum Austausch von redaktionellen Inhalten an den Start. Über 30.000 Beiträge sind im ersten Jahr über die Plattform gewandert.



Zwölf Monate ist die "Austria Videoplattform" zum Austausch von redaktionellem Content österreichischer Medienhäuser nun in Betrieb. Insgesamt 31.609 Beiträge sind seit Beginn dort gelandet, über 28.000 alleine vom ORF. Doch nicht nur die Zahl der ausgetauschten Videobeiträge ist ein Indikator für den Erfolg, denn auch die Abrufzahlen sprechen die gleiche Sprache. Während im Januar 2017 noch 154.000 Klicks ein guter Start waren, gab es über das Jahr Spitzenwerte von bis zu 1,2 Millionen.

Selbsterklärtes Ziel der AVP ist es, den österreichischen Online-Portalen hochwertigen Video-Content anbieten zu können. Damit will man nicht nur den Zuschauern bessere Inhalte bieten, sondern auch werbewirtschaftlich einen Schritt machen. Als Maß des Erfolgs nennt man zum Beispiel den Oktober, der erstmalig die Millionengrenze bei den Abrufzahlen überschritt. Parallel dazu stiegen auch die Werbeerlöse, dieses Jahr soll es aber noch weiter nach oben gehen.



Teil des AVP sind inzwischen elf Contentprovider, die von 16 Medienhäusern mit 44 Portalen abgenommen werden. Alle zusammen hätten eine technische Online-Reichweite von rund 80 Prozent.



Chef des Betreibers APA Clemens Pig nennt die Plattform ein "wegweisendes Beispielmodell nationaler Informationsanbieter, um den aktuellen Herausforderungen für Medien und Journalismus gemeinsam zu begegnen". Dank der neutralen Stellung der APA sei sie außerdem ein wichtiger Baustein in den Monetarisierungsstrategien der Medienhäuser.



ORF-Direktor Alexander Wrabetz sieht die AVP auch als Statement und "international zukunftsweisendes Vorzeigeprojekt" gegenüber Übermächte wie Google und Co.