Positive Bilanz zum Hacker-Kongress mit Snowden und Schaar

Technik war nicht alles auf dem Kongress des Chaos Computer Clubs. Unter dem Motto "Tu Wat" ging es auch um Politik, Gesellschaft und Wissenschaft. Selbst US-Whistleblower Edward Snowden schaltete sich aus dem russischen Exil zu.



Wie sinnvoll ist die Sicherheitspolitik der Bundesregierung? Wo sind die Grenzen der Pressefreiheit? Und warum sollten sich Hacker immer wieder einmischen? Auf dem Kongress des Chaos Computer Clubs (CCC) in Leipzig geht es nicht nur um technische Details und Softwarecodes. Auch politische und gesellschaftliche Fragen nehmen einen immer größeren Raum ein. "Vor ein paar Jahren waren unsere Sorgen noch rein netzpolitischer Natur, aber die Welt hat sich gewandelt", sagte CCC-Sprecher Linus Neumann am Freitag. Die Digitalisierung treffe immer mehr Lebensbereiche.



Ein Höhepunkt der Veranstaltung war, als sich Whistleblower Edward Snowden per Live-Schalte aus dem russischen Exil an das Publikum wandte. Ein Hacker sei jemand, der zweifle und hinterfrage, sagte der 34-Jährige. "Dieses Jahr hat bewiesen, wie wichtig unsere Skepsis ist." Snowden, der 2013 die ausufernde Überwachung durch den US-Geheimdienst NSA öffentlich machte, erklärte "Unsere Arbeit war nie wichtiger." Die Welt verlasse sich auf die Hacker-Gemeinschaft.