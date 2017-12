Posse um Direktorenposten der LMK um weiteres Kapitel reicher

Streit um den Mediendirektor - Ein Gericht verzögert mit einem Anliegen die Vertragsunterschrift des einzigen Kandidaten, dessen nicht zugelassener Kontrahent hatte dagegen einen Eilantrag eingereicht.



Der ehemalige nordrhein-westfälische Medienstaatssekretär Marc Jan Eumann (SPD) soll zunächst noch keinen Vertrag als neuer Direktor der Landeszentraße für Medien und Kommunikation (LMK) in Rheinland-Pfalz bekommen. Das Verwaltungsgericht Neustadt hat die LMK gebeten, die Stelle bis zur Entscheidung im Eilverfahren nicht zu besetzen. "Das ist normal in solchen Konkurrentenstreitverfahren", sagte eine Gerichtssprecherin am Freitag.



"Damit soll verhindert werden, dass durch den Abschluss eines Vertrages vollendete Tatsachen geschaffen werden." Zugleich bat das Gericht die LMK bis 28. Dezember um eine Stellungnahme. Darüber hatte zuvor die Tageszeitung "Die Rheinpfalz" berichtet.