Posthume Ehrung: "Star Trek"-Komponist erhält Hollywood-Stern

Der "Walk of Fame" in Hollywood bekommt Zuwachs. Der neueste Zugang weilt allerdings nicht mehr unter den Lebenden: Der "Star Trek"- und "Das Omen"-Komponist Jerry Goldsmith wurde 13 Jahre nach seinem Tod geehrt.



13 Jahre nach seinem Tod ist der Hollywood-Komponist und Dirigent Jerry Goldsmith mit einem Stern auf Hollywoods "Walk of Fame" geehrt worden. Die Plakette für den Musiker wurde am Dienstag auf dem berühmten Bürgersteig im Herzen von Hollywood von seiner Frau Carol und Sohn Aaron enthüllt.