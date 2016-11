"Power" startet bei AXN in die 3. Staffel

In den USA wird die Serie "Power" ebenso gefeiert wie in Deutschland. Nun bringt der Sender AXN die dritte Staffel des Gangsterdramas in Deutschland an den Start.



Die von Kritikern und Zuschauern gefeierte Serie "Power" steht ein weiteres Mal in den Startlöchern. Am 30. Januar 2017 feiert die dritte Staffel des Gangsterdramas ihren Auftakt. Und weil die Zuschauer kaum genug davon bekommen, zeigt AXN ab 21.50 Uhr Doppelfolgen. In den Hauptrollen treten dann ein weiteres Mal Omari Hardwick ("Das A-Team"), Joseph Sikora ("True Detective") und Curtis "50 Cent" Jackson in Erscheinung.

Während die vierte Staffel bereits produziert wird und die fünfte Staffel schon grünes Licht erhielt, dreht sich in der dritten Staffel zunächst alles weiterhin um die Kluft zwischen der freizügigen Party-Szene der New Yorker High Society und der finsteren, brutalen Welt der Drogendealer. Denn während zunächst Welten zwischen beiden Szenen zu liegen scheinen, sind sich diese näher als gedacht. Schließlich ist Drogenbaron James "Ghost" St. Patrick (Omari Hardwick) der Besitzer eines beliebten Nachtclubs und findet sich zerrissen zwischen Gut und Böse wieder.



Wer zunächst die erste und zweite Staffel von "Power" sehen möchte, ehe es mit der dritten Staffel losgeht, der hat ab 1. Januar auf Abruf bei Select Video von Vodafone Kabel Deutschland und über die Mediathek von Unitymedia die Gelegenheit dazu.

