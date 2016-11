Präsdenten-Wahl in Österreich: oe24.TV zeigt erstes TV-Duell

Nach der Wahl in den USA wird auch in Österreich ein neuer Präsident gesucht. Das erste TV-Duell der Kandidaten überträgt dabei der noch junge Nachrichtensender oe24.TV, der bisher mit Startschwierigkeiten zu kämpfen hatte.



Als erster Nachrichtensender für Österreich, wie man sich selbst bezeihnet, hatte oe24.TV mit einigen Startschwierigkeiten zu kämpfen. Schon kurz nach dem Start gab es einige Pannen und der Ruf seiner sehr boulevardesken Berichterstattung lässt zu wünschen übrig.