Precht sieht Gefahr für Demokratie durch Digitalkonzerne

Heute kommuniziert die Welt ohne Unterlass über Twitter, Facebook und Co. Aber geben wir damit auch die Kontrolle über unser Leben an die Digitalkonzerne ab?



In der Sendung "Precht: Betreutes Leben - Wie uns Google, Facebook & Co. beherrschen" möchte Richard David Precht mit dem ehemaligen Verfassungsrichter Prof. Udo Di Fabio diskutieren, ob die Menschen noch Herr über sich und ihre Daten sind oder die Digitalkonzerne unser Leben kontrollieren.