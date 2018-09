"Predator - Upgrade": Killer-Aliens kehren zurück

Wenn die Kino-Leinwand sowohl in rotes als auch grün leuchtendes Blut getaucht wird, dann kann es sich nur um einen neuen "Predator"-Film handeln. Diesmal unter der Regie von Shane Black.



In der an unheimlichen Monstern reichen Film-Historie hat der "Predator" eine besondere Stellung inne. Mit seinem langen, ausfahrbaren Unterkiefer, den an Dreadlocks erinnernden Haaren, seiner immensen Körpergröße, dem grün leuchtenden Blut, den Grunzlauten, die er von sich gibt und seiner silbernen Rüstung mutet er an wie eine Kreuzung aus Wildschwein, Mensch und außerirdischem Ritter. Im ersten "Predator"-Film von 1987, einem mit Mimen wie Arnold Schwarzenegger besetzten Actionstreifen, der heute Kultstatus besitzt, konnte man bereits sehen, was diese, von fernen Planeten stammenden Kreaturen mit ihren Jagdopfern anstellen: Sie werden gehäutet und oder enthauptet. Der erste "Predator" war derart erfolgreich, dass mehrere Nachfolger und Ableger lanciert wurden, darunter etwa "Predators" aus dem Jahr 2010.