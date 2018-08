"Predator – Upgrade"-Spezial im neuen BLU-RAY MAGAZIN

Der am 13. September startende vierte "Predator"-Kinofilm wird sowohl freudig als auch mit Skepsis von den Fans erwartet. Mehr zum anstehenden Blockbuster verrät das neue BLU-RAY MAGAZIN.

Shane Black ist hauptsächlich für seine Buddy-Komödien bekannt und beliebt, hat in seiner Hollywood-Karriere aber auch schon einmal zuvor den Weg des Predators gekreuzt. Dementsprechend sehen Fans der Science-Fiction-Horror-Reihe seinem neuesten Werk mit gemischten Gefühlen entgegen.



Wird das "Predator"-Franchise zu einer kaum ernst zu nehmenden Komödie verkommen? Wird der neue Film die nötige Härte besitzen, die die ersten beiden Filme auszeichnet? Wie werden die neuen Monster-Kreationen aussehen, die noch nicht in Trailern oder auf Bildern gezeigt wurden? Hat sich Arnold Schwarzeneggers früherer Charakter Dutch in eine Predator-Mensch-Mutation verwandelt? Das sind nur einige der Fragen, die die Fan-Foren derzeit beschäftigen.

Doch bis zum Kinostart bleibt erst einmal nur der Blick auf die Blu-ray-Versionen der ersten drei Filme oder noch besser auf die neu gemasterten UHD-Blu-ray-Editionen, die am 06. September erscheinen werden.



Weitere Fakten zum neuen Film "Predator – Upgrade" sowie zu den drei Vorgängern erfahren Sie im aktuellen BLU-RAY MAGAZIN 07/18, das ab sofort im Handel liegt.



Doch nicht nur die "Predators" stammen aus den 1980ern. Retro-Fans dürfen sich über die Blu-ray-Version der Kult-Serie "Zurück in die Vergangenheit" freuen. Zudem erhalten sie mit der 11. Staffel von "Akte X" endlich eine würdige Weiterführung der beliebtesten Mystery-Serie aus den 1990ern. Auch Steven Spielbergs "Ready Player One" feiert die Popkultur der vergangenen Jahrzehnte, weshalb wir ihm ein großes Spezial im Heft widmen.



Zum 100. Geburtstag des großen Regisseurs Ingmar Bergman stellen wir die Jubiläums-Edition mit 10 seiner wichtigsten Werke vor.



In über 72 Blu-ray-Tests zu aktuellen Neuerscheinungen erfahren Sie zudem, welche Filme und Serien sich wirklich lohnen, sowohl in inhaltlicher als auch in technischer Hinsicht.







Das alles und noch viel mehr finden Sie im aktuellen BLU-RAY MAGAZIN 07/2018, das überall am Kiosk, online als E-Paper via Readly und Heftkaufen sowie als Abo erhältlich ist.





