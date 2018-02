Preis der deutschen Filmkritik geht drei Mal an das ZDF

Gestern wurde im Rahmen der Berlinale wieder der Preis der deutschen Filmkritik vergeben. Dieser Preis ist der einzige deutsche Filmpreis, der ausschließlich von Filmkritikern vergeben wird.



Als bester Spielfilm wurde "Western" von Regisseurin Valeska Grisebach ausgezeichnet. Für seine Rolle in diesem Film wurde Meinhard Neumann als bester Hauptdarsteller geehrt. Und Naomi Achternbusch und Clara Schramm erhielten den Preis als beste Hauptdarstellerinnen für ihre Leistungen in der Tragikomödie "Blind & Hässlich".