Preisgekrönte Doku "Exit - Mein Weg aus dem Hass" auf Arte

Die Dokumentation "Exit - Mein Weg aus dem Hass" wurde beim DOK Filmfestival 2018 in Leipzig mit dem Young Eyes Film Award, dem Gedanken-Aufschluss-Preis sowie dem Dokumentarfilmpreis des Goethe-Instituts ausgezeichnet.



Arte zeigt die preisgekrönte Dokumentation der norwegischen Filmemacherin Karen Winther am Dienstag 29. Januar um 22 Uhr. Sie selbst war erst in einer linksextremen Gruppe aktiv, dann schloss sie sich einer rechtsextremen an, bis ihr der Ausstieg gelang.