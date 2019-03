Preisgekrönter Dokumentarfilm "Beuys" kommt ins Fernsehen

"Beuys" von Filmemacher Andres Veiel kommt ins Fernsehen. Kurz vor Ostern zeigt das Erste den vielfach ausgezeichnete Dokumentarfilm über den ruhmreichen Künstler.



Das Erste zeigt die Koproduktion von SWR,WDR und Arte unter der Federführung des SWR am 17. April, um 22.45 Uhr. Der Dokumentarfilm ist das Ergebnis einer akribisch recherchierten und montierten Collage unzähliger, bis dato unerschlossener Bild- und Tondokumente.