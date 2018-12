Preisregen für "Bad Banks" und "Babylon Berlin"

Die beiden TV-Serien "Bad Banks" und "Babylon Berlin" haben bei der Preisverleihung der Deutschen Akademie für Fernsehen abgeräumt.



Die Akademie prämierte "Bad Banks" mit gleich sechs Auszeichnungen. Den Preis für die beste männliche Hauptrolle in der deutsch-luxemburgischen Serie erhielt Barry Atsma, den für die beste weibliche Nebenrolle Désirée Nosbusch, den für die beste männliche Nebenrolle Albrecht Schuch, wie die Akademie am Freitagabend in Berlin mitteilte. Den Preis für die beste Produktion sprach die Akademie Jury Lisa Blumenberg zu, den Preis für das beste Casting Anja Dihrberg sowie den in der Kategorie Redaktion/Producing Caroline von Senden, Alexandra Stain, Andreas Schreitmüller und Uta Cappel.