Preissenkung bei Freenet TV: CI-Modul wird günstiger

Parallel zu IFA 2019 will Freenet TV es noch einmal wissen und greift mit günstigeren Preisen nach Neukunden für sein DVB-T-Angebot.



Das neue CI-Modul, welches TV-Geräte und Digitalreceiver zum Empfang der HD-Programme via Antenne aufrüstet, liegt jetzt mit einem Kampfpreis von 34,99 Euro im Handel. Einsteiger erhalten zudem einen Monat Freenet TV gratis.



"Mit unserem neuen Einsteiger-Modul erweitern wir einmal mehr unsere umfangreiche Produktfamilie. Nun können sich die Zuschauer so einfach wie noch nie unverbindlich von den vielen Vorteilen von Freenet TV überzeugen: Bis zu 69 HD-Programme, Freenet TV Connect inklusive, ohne Abo, ohne automatische Verlängerung, ohne Smartcard", erklärt Dr. David Tornai, Head of Sales Freenet TV bei Media Broadcast, zum Vermarktungsstart des neuen Einsteigerangebots.