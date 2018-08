Preissenkung für TV-Modul bei Freenet TV

Pünktlich zur diesjährigen IFA senkt Freenet TV den Preis für sein CI+-Modul auf unter 60 Euro.



25 Prozent Preisnachlass - Freenet TV offeriert ab sofort Neukunden, die sich für ein CI+-Modul interessieren, einen signifikant erschwinglicheren Einstieg in sein Zusatz-Angebot. Käufer können das kleine CI+ Gerät einfach in den entsprechenden Schacht ihres Fernsehers stecken und so Freenet TV freischalten. Nach der Registrierung steht so zusätzlich zu den frei empfangbaren öffentlich-rechtlichen Sendern auch die Privatsender in HD-Bildqualität zur Verfügung.