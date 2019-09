Premier League Kracher Chelsea - Liverpool live bei Sky

Bei Jürgen Klopps Jagd nach dem Meistertitel mit seinem FC Liverpool wartet am heutigen Sonntagabend eine höhe Hürde, der FC Chelsea - via Sky Q ist das Topspiel auch in UHD zu sehen.



Zum Saisonbeginn standen sich die beiden Teams schon einmal im UEFA Super Cup gegenüber. Damals konnte der amtierende Champions-League-Sieger Liverpool den Europa-League-Champions Chelsea erst im Elfmeterschießen bezwingen. Das wird es so im Ligaspiel an der Londoner Stamford Bridge heute nicht geben.