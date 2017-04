Premiere: Echo-Verleihung erstmals auf Vox

Die Echo-Preisverleihung wird dieses Jahr zum ersten Mal von Vox übertragen. Moderieren werden die Sänger Sasha und Xavier Naidoo. Zum ersten Mal seit langer Zeit wird nicht live von der Veranstaltung berichtet.



Die am Donnerstagabend stattfindende Veranstaltung wird am Freitag um 20.15 Uhr auf Vox übertragen. Der Echo hatte in den letzten Jahren mit sinkenden Quoten und kritischer Berichterstattung zu kämpfen. Infolgedessen wechselte die Veranstaltung dieses Jahr vom Ersten zu Vox.